В Киеве транспорту разрешили не придерживаться графика из-за ДТП

В столице на дорогах пробки из-за большого количества аварий, поэтому общественный транспорт может сбиться с графика на 25 минут

В Киеве общественный транспорт будет курсировать сегодня без соблюдения графика из-за большого количества аварий на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпасстранс.

"С 10:00 введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика до 25 минут - на всех маршрутах общественного транспорта в связи с посторонними ДТП и, как следствие, большим скоплением транспорта на дорогах", - говорится в сообщении.

В Киевпасстрансе отмечают, что могут ездить с отклонением от графика троллейбусы на маршрутах №3, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 38. 40, 40к.

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