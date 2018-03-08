Женский день: Google посвятил дудл известным художницам

Google поздравил женщин с Международным женским днем очередным дудлом

Команда Google подготовила праздничный дудл к Международному женскому дню, рассказав с помощью анимации истории 12 современных женщин-художниц.

В каждой истории упоминается момент, человек или событие, которое повлияло на жизнь героинь дудла как женщин. Темы напоминают нам о том, как часто мы часто встречаемся с дискриминацией женщин.

"Этот проект был для нас невероятным путешествием, и мы были потрясены откровенностью и храбростью рассказов наших авторов. Перевод этих работ на более 80 языков и их демонстрация мировой аудитории для нас много значит, и мы надеемся, что читатели будут чувствовать себя такими же вдохновленными, как и мы", - рассказали в пресс-службе Google.



Фото: Google

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