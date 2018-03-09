Дни памяти Тараса Шевченко: СБУ рассекретит архивные документы

Документы раскрывают новые факты о создании портрета Шевченко художником Репиным, о могиле Тараса Шевченко в Каневе и о лиичности Владимира Науменко

В честь 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко государственный архив Службы безопасности Украины представит рассекреченные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы о личности Владимира Науменко - ученого, культурного и общественного деятеля.

"Именно он, сторонник культурной самобытности украинцев, осуществил значительный вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Шевченко", - отмечают в пресс-службе СБУ.

Фото: пресс-служба СБУ

Кроме того, документы раскрывают новые факты о создании портрета Шевченко художником Ильей Репиным и о могиле Тараса Шевченко в Каневе.

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