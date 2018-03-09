Дни памяти Тараса Шевченко: СБУ рассекретит архивные документы
В честь 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко государственный архив Службы безопасности Украины представит рассекреченные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы о личности Владимира Науменко - ученого, культурного и общественного деятеля.
"Именно он, сторонник культурной самобытности украинцев, осуществил значительный вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Шевченко", - отмечают в пресс-службе СБУ.
Фото: пресс-служба СБУ
Кроме того, документы раскрывают новые факты о создании портрета Шевченко художником Ильей Репиным и о могиле Тараса Шевченко в Каневе.
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