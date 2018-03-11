Школьник из Запорожья получил письмо от королевы Великобритании
Школьник из украинского Запорожья Савелий Васильев получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом рассказал сам школьник, передает Укринформ.
Согласно сообщению, Васильев отправил королеве письмо с просьбой рассказать о жизни в Букингемском дворце, поскольку не мог найти всю интересующую информацию и получил ответ с подписью Елизаветы II.
"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить себе ее жизнь. И однажды решил написать Елизавете II - спросить, чувствует ли она по-настоящему себя королевой в своих королевских палатах, какой с шести тронов ее любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и т.д.", - рассказал Васильев.
Он сообщил, что спустя некоторое время после отправки письма он получил официальный ответ, подготовленный по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс.
По его словам, королева поблагодарила его за интерес к королевской семьи и английской культуре. Письмо, рассказал школьник, напечатано на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись написаны от руки.
В конверте также были вложены несколько информационных лифлетов из Букингемского дворца.
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