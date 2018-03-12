Украина хочет запускать ракеты на орбиту из Австралии
Украинское правительство предолжило выводить ракеты на орбиту с территории Австралии. Предложение рассматривают в австралийском парламенте, сообщает The West Australian.
Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром около авиабазы на западе Австралии в округе Кимберли.
Заявку подали в 2016 году. Посол Украины в Австралии Николай Кулинич говорит, что у Украины есть технические знания и долгая история в глобальной космической гонке.
"Предложение очень реалистичное. Украина могла бы провести запуск завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем своих людей и свой опыт, если у Австралии есть земля для использования", - сказал Кулинич.
Для космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли. Его строительство могут оплатить частные инвесторы и партнеры Австралии.
Федеральное и государственное правительства Австралии сначала должны поддержать предложение Украины, также нужны разрешения от экологических служб.
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