Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса
Правительства Канады и Щвеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Деньги будет администрировать Всемирный банк.
Есть государственная программа "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины" и стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц на период до 2020 года. Согласно ним будут выделятся средства на отдельные приоритетные направления.
Это жилье, социальная помощь, медицинские, образовательные и другие услуги для внутреннне перемещенных лиц, создание рабочих мест и поддержка экономической активности пяти регионов, где живут больше всего переселенцев.
Читайте также: Канада продлила программу подготовки ВСУ до 2019 года
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:41
-
вчера
16:56
-
вчера
16:48
-
вчера
15:37
-
вчера
15:08
Новости партнеров
- 86391
- 64084
- 51224
- 41217
- 37925