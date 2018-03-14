Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса

Следить за целевым использованием денег будет Всемирный банк

Правительства Канады и Щвеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Деньги будет администрировать Всемирный банк.



Есть государственная программа "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины" и стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц на период до 2020 года. Согласно ним будут выделятся средства на отдельные приоритетные направления.

Это жилье, социальная помощь, медицинские, образовательные и другие услуги для внутреннне перемещенных лиц, создание рабочих мест и поддержка экономической активности пяти регионов, где живут больше всего переселенцев.

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