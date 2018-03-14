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До двух миллионов украинцев работают в Польше - спикер Сейма

14.03.2018 04:23
В 2017 году Польша выдала украинцам около трех миллионов виз
До двух миллионов украинцев работают в Польше - спикер Сейма

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинский сказал, что сейчас в Польше работают до двух миллионов украинцев. Такую цифру он озвучил на форуме Европа-Украина в Жешуве, передает Европейская правда.

По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Кухцинский выразил убеждение, что сейчас эта цифра уже выросла до двух миллионов, поскольку в прошлом году только виз выдали три миллиона.

"Если сравнивать с ситуацией в Германии, у нас нет таких проблем с работниками, и это переполняет нас гордостью. Мы способны сотрудничать, ведь мы очень похожи", - сказал представитель Сейма. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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