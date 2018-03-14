Изменение климата: могут исчезнуть 50% видов растений и животных

Если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, к 2080 году исчезнут 50% видов растений и животных на Байкале, бассейне Амазонки

Глобальное потепление серьезно угрожает существованию половины всех видов растений и животных в регионах планеты с особенно разнообразной флорой и фауной. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если выбросы парниковых газов в атмосферу останутся на нынешнем уровне, к 2080 году могут исчезнуть 50 % видов растений и животных, в частности, на Байкале и в бассейне Амазонки", - сообщает немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении результаты исследования, проведенного по заказу Всемирного фонда дикой природы.

"Под угрозой исчезновения в ряде регионов находятся саванные слоны и большие панды, а также десятки тысяч растений, насекомых и других живых организмов, которые составляют основу жизни на планете", - сказал директор по защите природы германского отделения WWF Кристоф Хайнрих.

Исследование было проведено британским Университетом Восточной Англии и австралийским Университетом имени Джеймса Кука.

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Ученые изучили влияние климатических условий на 80 тысяч видов растений и животных в 33 регионах планеты, характеризующихся уникальной и разнообразной флорой и фауной. Среди них, помимо Байкала и Амазонки, - пустыня Намибии, Гималаи, Мадагаскар и юг Чили.

При этом за основу была взята гипотеза о том, что потепление климата составит 4,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Если предположить, что этот показатель удастся удержать на уровне двух градусов, как это заложено в Парижском соглашении по климату, то риск вымирания растений и животных все еще будет очень высоким.

"В этом случае под угрозой исчезновения будет находиться около 25% видов растений и животных в исследованных регионах", - заявили ученые.

11 января 2018 года известный ученый Стивен Хокинг предупреждал, что на Земле станет "адски жарко" в результате глобального потепления.

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