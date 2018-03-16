В оккупированном Крыму осталась всего одна украинская школа

В 2014-2015 годах обучение на украинском языке проводилось для 10,2 тысячи жителей полуострова, сейчас - для 371 ученика

На территории оккупированного Крыма сейчас действует только одна украинская школа. Такие данные исследования озвучила руководитель "Фонда открытая политика" Ирина Жданова, передает Укринформ.

Украинский язык как предмет не прописан в методических программах на 2017-2018 гг. ни одного высшего и среднего учебного заведения в Крыму. В единственной украинской школе обучаются 132 ученика.

Жданова уточнила, что в исследовании-мониторинге сопоставлялись показатели за 2014-2015 и за 2017-2018 учебные годы. Согласно этим данным, четыре года назад на полуострове были 22 школы с украинским языком обучения, в которых учились 894 человека.

По данным исследования в 2017-2018 гг. в Крыму в семи школах действует 19 классов с украинским языком обучения, которые посещают 239 учеников.

В 2014-2015 годах украинский язык был предметом для изучения в 169 заведениях Крыма разного уровня. Его изучали 9316 учеников. Тогда обучение на украинском проводилось для 10,2 тысячи жителей Крыма (5,3%), а теперь - для 371 ученика (0,2%), говорится в исследовании.

Кроме того, четырьмя годами ранее обучение на крымскотатарском языке осуществлялось для 15,2 тысячи учеников (8%), а в 2017-2018 годах - для 5,3 тысячи учеников (3%). В 2014-2015 годах на полуострове работали 52 школы с крымскотатарским языком обучения для 4835 учеников. В текущем учебном году таких школ всего 15 (3753 ученика).

Кроме этого, в 2014-2015 годах крымскотатарский язык был официальным предметом в 183 учебных заведениях. Сейчас он вообще не является предметом. При это в 2017-2018 годах на полуострове зафиксировали 31 школу (133 класса с 1879 учениками), где обучение проходит на крымскотатарском языке, отметила Жданова.

Читайте также: Умереть в России. Нарушения прав человека в Крыму

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.