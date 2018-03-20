Послы G7 призвали отменить декларирование для антикоррупционеров

Требования по декларированию для антикоррупционных активистов не соответствуют международным обязательствам Украины, утверждают послы Большей семерки

Послы стран Большой семерки призвали Киев отменить электронное декларирование для общественных организаций, которые борются с коррупцией. Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter канадского председательства группы поддержки послов Большой семерки.

Послы считают, что введение декларирования для антикоррупционеров не соответствуют международным обязательствам Украины.

"Группа стран "Большой семерки" (G7) решительно поддерживает рекомендации Венецианской Комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательное урегулирование, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона, до 1 апреля", - говорится в сообщении.

23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала борцов с коррупцией подавать электронные декларации. 27 марта документ был подписан президентом Петром Порошенко. Принятие закона раскритиковали дипмиссии США и Евросоюза.

Однако уже в июле 2017-го Порошенко внес в Раду законопроекты, которыми предусматривается отмена обязательства для общественников подавать декларации.

Читайте также: Американские эксперты озвучили ключевые для Украины реформы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.