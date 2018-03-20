Минздрав: Вспышка кори продолжается, необходимо вакцинироваться

С начала года от осложнений после кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых

С начала года в Украине заболели корью 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей, госпитализированы 5352 больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

С середины февраля наблюдалось постепенное снижение количества новых случаев болезни. В то же время вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок).

С начала года от осложнений после кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1662 человека), Закарпатской (1396), Одесской (1110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях.

По состоянию на 15 марта прививками охвачено 77,2% детей, которые в свое время пропустили первую дозу КПК, и 81,6% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК.

В Минздраве отмечают, что вакцина есть во всех регионах. Остаток вакцин в Украине с учетом недавней поставки в 220 тысяч доз составляет около 359 тысяч доз.

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13 марта сообщалось, что за неделю количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилось еще на 10%.

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