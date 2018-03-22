75% украинцев с психическими расстройствами не получают помощи

В Минздраве считают, что необходимо сместить акцент в предоставлении психиатрической помощи с больниц на амбулаторию

В Украине до 75% людей с распространенными психическими расстройствами не имеют доступа к помощи. Такие данные Международного медицинского корпуса приводит в своем сообщении пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, причинами такой ситуации являются стыд, страх, отсутствие доверия к системе здравоохранения, недостаток информации и осведомленности, высокая стоимость лечения, большое географическое расстояние.

Поэтому, отметили в Минздраве, начинается "национальная консультация по обсуждению плана мероприятий по развитию психического здоровья в Украине до 2030 года".

Целью является создание целостной, эффективной системы охраны психического здоровья в Украине.

В разработке плана принимают участие более 100 специалистов в разных сферах.

Задача национальной консультации, которая продлится два дня, - оценить предложенные меры с точки зрения их реалистичности и целесообразности, а также предложить новые.

В Минздраве считают, что в Украине необходимо развивать предоставление психиатрической помощи в амбулаторных условиях. Сейчас же 90% финансирования направляется в больницы.

Согласно исследованию, которое провели эксперты Всемирного банка совместно с рядом международных организаций, проблемы с психическим здоровьем занимают второе место среди причин инвалидности в Украине.

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