Отравление Скрипаля: в Литве рассматривают высылку дипломатов РФ

Даля Грибаускайте заявила, что срыв работы российской разведывательной сети во всех европейских странах является совместной задачей стран-членов ЕС

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мы рассматриваем такие меры", - заявила Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания

Агентству Delfi она уточнила, что меры могут быть разнообразными, включая депортацию или расширение списка Магнитского. "Я считаю, что ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей", - добавила она.

Грибаускайте уточнила, что решение о депортации должностных лиц будет принято в ближайшее время.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия. Россиян отравили веществом нервно-паралитического действия.

Из-за отравления Британия выслала 23 российских дипломата.

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