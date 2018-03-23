Отравление Скрипаля: Польша выступила за санкции против РФ

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что не против "более четких сигналов" в сторону России

Польша поддерживает сохранение санкций против России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также из-за ее действий в Украине. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на слова главы МИД Польши Яцек Чапутович в эфире телеканала TVP.INFO.

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что Варшава не против "более четких сигналов" в сторону РФ.

"Думаю, что сотрудничество с Россией должно каким-то образом учитывать ее поведение, России нельзя позволять нарушать международное право, применяя химическое оружие, а раньше совершая агрессию в Донбассе и аннексию Крыма. Это является нарушением международного права. Мы поддерживаем сохранение действующих санкций и даже более четкие сигналы РФ, что она действует вопреки международному праву",- заявил Чапутович.

По его словам, в вопросе реализации проекта газопровода Nord Stream 2 благодаря действиям США и, особенно, после атаки Владимира Путина в Великобритании "чаша весов склоняется в сторону Польши".

"Сейчас больше осознание негативной роли России, которая дестабилизирует политическую систему (в мире)... Это ставит под вопрос возможность открытого сотрудничества с РФ, а следовательно и обоснованность Nord Stream 2",- констатировал глава польского МИД.

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Он подчеркнул, что Польша входит в группу стран, которые активно поддерживают Великобританию, и выступают за решительные декларации и действия против России.

Чапутович отметил, что в нынешней ситуации он не представляет себе переговоров на высшем уровне между президентами Польши и России. "Я не представляю себе такой встречи в этой ситуации: для этого нет материи, ведь встреча должна подчеркивать хорошие отношения (между странами)",- отметил глава МИД РП.

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