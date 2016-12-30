В Африке запретили использовать колдовство на футболе: видео
В Руанде постановили, что тренер команды или игроки уличенные в "колдовстве" будут дисквалифицированы на 4 матча и оштрафованы на 200 тысяч руандийских франков (приблизительно $246). Такое решение приняли в Федерации Футбола Руанды, сообщает издание New Times.
В Федерации приняли решение запретить магические ритуалы после того, как во время матча команда Rayon Sport пожаловалась на использование магии своими соперниками. В частности, форварда из команды Mukura Victory якобы уличили в том, что он заколдовал ворота команды Rayon Sport, а потом забил в них гол.
"Поскольку не существует никакого научного способа доказать использование колдовства, эти меры будут основываться на докладах официальных лиц матча и все, что может считаться колдовством будет рассмотрено специальным комитетом", - рассказал президент ФФР Ведасите Кайиранги.
24 октября 2016 года сообщалось, что что исследователи из университета Стерлинга в Шотландии доказали вред игры в футбол головой. Они заявили, что после 20 подряд ударов головой по футбольному мячу у игрока отмечаются "незначительные, но важные изменения в работе мозга".
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