В Африке запретили использовать колдовство на футболе: видео

Федерация Футбола Руанды запретила использовать магию футболистами после жалобы на форварда, который якобы заколдовал ворота соперников

В Руанде постановили, что тренер команды или игроки уличенные в "колдовстве" будут дисквалифицированы на 4 матча и оштрафованы на 200 тысяч руандийских франков (приблизительно $246). Такое решение приняли в Федерации Футбола Руанды, сообщает издание New Times.

В Федерации приняли решение запретить магические ритуалы после того, как во время матча команда Rayon Sport пожаловалась на использование магии своими соперниками. В частности, форварда из команды Mukura Victory якобы уличили в том, что он заколдовал ворота команды Rayon Sport, а потом забил в них гол.