В Великобритании призывают отстранить РФ от Олимпиады-2018

Российскую Федерацию нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 после доклада Ричарда Макларена о допинге. Об этом сообщил глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенуорти, пишет BBC.



"Думаю, российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Их должны были отстранить от Олимпиады еще летом 2016-го. Считаю, что Паралимпийский комитет поступил правильно, отстранив Россию. А вот МОК все испортил", - сказал он.



Страна-агрессор допустила вопиющие нарушения с допингом, что негативно сказывается на имидже всего спорта, отметил Кенуорти.



"То, что они сделали, просто невероятно. Это унижает весь спорт. Главное, что нужно теперь, - заставить Россию вернуться в рамки правил. На это уйдет много времени и усилий", - заключил Кенуорти.



Ранее бывший тренер женской российской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер потребовал отстранить команду РФ от ближайших зимних игр, если подтвердятся обвинения о господдержке системы допинга во время Олимпиады в Сочи.



31 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что против РФ будут введены новые санкции за употребление допинга.



28 декабря сообщалось, что российские чиновники впервые признали, что был сговор вокруг применения допинга. Однако они отрицают, что высшие правительственные чиновники и президент РФ Владимир Путин были посвящены или замешаны в происходящем.

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