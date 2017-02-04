Украинские фигуристы Назарова и Никитин победили на Универсиаде
04.02.2017 13:12
Призеры Юношеских олимпийских игр заняли первое место на соревнованиях в Казахстане
Фото: НОК Украины/Facebook
Украинская танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин завоевали золото в соревнованиях по фигурному катанию на зимней Всемирной универсиаде. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Соревнования проходят в Алама-Аты, Казахстан.
Назарова и Никитин являются призерами юношеских Олимпийских игр.
3 февраля украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования на универсиаде.
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