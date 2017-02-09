Умер украинский футбольный вратарь и тренер Виктор Чанов

Экс-вратарь "Шахтера" и "Динамо" умер в возрасте 57 лет

Умер советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов. Смерть наступила около 19:50. Об этом сообщает Sport.ua.

Карьеру Чанов начинал в донецком "Шахтере", большую её часть провел в воротах киевского "Динамо".

В 1980 году стал мастером спорта СССР международного класса. В 1986 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

Всего Чанов сыграл 21 матч, пропустил 8 мячей.

12 января умер экс-наставник сборной Англии Грэм Тейлор.

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