USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Футболист Тимощук объявил о завершении карьеры

10.02.2017 17:52
Футболист Анатолий Тимощук получил тренерский диплом высшей категории - PRO
Футболист Тимощук объявил о завершении карьеры
Анатолий Тимощук (фото - скриншот)
Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук - самый титулованный из украинских футболистов - объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в эфире канала Футбол 1.

"Я не ищу никаких клубов, спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск - время для отдыха и переосмысление того, что происходит, нового статуса в своей жизни... Сейчас больше предложений о тренерской работе", - заявил он.

Сообщается, что Тимощук получил тренерский диплом высшей категории - PRO, которая дает право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.

12 декабря 2016 года вратарь киевского Динамо и сборной Украины по футболу Александр Шовковский объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 