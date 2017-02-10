Футболист Тимощук объявил о завершении карьеры
10.02.2017 17:52
Футболист Анатолий Тимощук получил тренерский диплом высшей категории - PRO
Анатолий Тимощук (фото - скриншот)
Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук - самый титулованный из украинских футболистов - объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в эфире канала Футбол 1.
"Я не ищу никаких клубов, спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск - время для отдыха и переосмысление того, что происходит, нового статуса в своей жизни... Сейчас больше предложений о тренерской работе", - заявил он.
Сообщается, что Тимощук получил тренерский диплом высшей категории - PRO, которая дает право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.
12 декабря 2016 года вратарь киевского Динамо и сборной Украины по футболу Александр Шовковский объявил о завершении своей спортивной карьеры.
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"Я не ищу никаких клубов, спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск - время для отдыха и переосмысление того, что происходит, нового статуса в своей жизни... Сейчас больше предложений о тренерской работе", - заявил он.
Сообщается, что Тимощук получил тренерский диплом высшей категории - PRO, которая дает право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.
12 декабря 2016 года вратарь киевского Динамо и сборной Украины по футболу Александр Шовковский объявил о завершении своей спортивной карьеры.
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