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СМИ узнали о доходе футболистов низших лиг в Украине: инфографика

13.02.2017 18:56
Для создания инфографики о зарплатах журналисты Sport Arena опросили полсотни специалистов, работающих в Первой и Второй лигах
СМИ узнали о доходе футболистов низших лиг в Украине: инфографика
Фото: mfc.zt.ua

Спортивное издание Sport Arena опубликовало неофициальную информацию о суммах зарплат в Первой и Второй лигах в украинском футболе.

"В низших лигах по-прежнему считают деньги в гривнах. Знающие люди уверяют, что раньше клубы жили, конечно, богаче, но если брать общую ситуацию, то зарплаты сохранились, кое-где под задачи даже возросли, а вот буквально сейчас, в связи с подъемом минимальной зарплаты по всей стране, клубы тоже вынуждены вносить изменения в свои бюджеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Первой и Второй лиге тоже случаются задержки с выплатой зарплат и премиальных, но суммы не рухнули в десятки раз, "как это случилось в высшем дивизионе".

В инфографике отображена месячная зарплата футболистов. Согласно данным издания, в Первой лиге самая высокая зарплата у игроков мариупольского "Ильичевца", самая низкая - у игроков ФК "Тернополь". Во второй лиге в рейтинге лидирует команда "Рух" из Винников, на последнем месте - "Арсенал-Киевщина".



Также журналисты привели несколько факторов, которые влияют на доход футболиста:

1. Подъемные - деньги, которые футболист получает при переходе в новый клуб;

2. Премиальные - деньги, выделяются на всю команду за победу;

3. Штрафные санкции.

"У каждого клуба - свои списки, кто-то штрафует за опоздание на занятие, кто-то - за выбитый мяч в аут во время игры, кто-то - за испорченную амуницию", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что для создания инфографики о зарплатах журналисты опросили полсотни специалистов, работающих в Первой и Второй лигах - футболистов, тренеров, агентов, функционеров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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