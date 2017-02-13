СМИ узнали о доходе футболистов низших лиг в Украине: инфографика

Для создания инфографики о зарплатах журналисты Sport Arena опросили полсотни специалистов, работающих в Первой и Второй лигах

Спортивное издание Sport Arena опубликовало неофициальную информацию о суммах зарплат в Первой и Второй лигах в украинском футболе.



"В низших лигах по-прежнему считают деньги в гривнах. Знающие люди уверяют, что раньше клубы жили, конечно, богаче, но если брать общую ситуацию, то зарплаты сохранились, кое-где под задачи даже возросли, а вот буквально сейчас, в связи с подъемом минимальной зарплаты по всей стране, клубы тоже вынуждены вносить изменения в свои бюджеты", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в Первой и Второй лиге тоже случаются задержки с выплатой зарплат и премиальных, но суммы не рухнули в десятки раз, "как это случилось в высшем дивизионе".

В инфографике отображена месячная зарплата футболистов. Согласно данным издания, в Первой лиге самая высокая зарплата у игроков мариупольского "Ильичевца", самая низкая - у игроков ФК "Тернополь". Во второй лиге в рейтинге лидирует команда "Рух" из Винников, на последнем месте - "Арсенал-Киевщина".









Также журналисты привели несколько факторов, которые влияют на доход футболиста:

1. Подъемные - деньги, которые футболист получает при переходе в новый клуб;

2. Премиальные - деньги, выделяются на всю команду за победу;

3. Штрафные санкции.

"У каждого клуба - свои списки, кто-то штрафует за опоздание на занятие, кто-то - за выбитый мяч в аут во время игры, кто-то - за испорченную амуницию", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что для создания инфографики о зарплатах журналисты опросили полсотни специалистов, работающих в Первой и Второй лигах - футболистов, тренеров, агентов, функционеров.



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