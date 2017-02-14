Боксер из Киева Бурсак проведет бой за титул чемпиона мира

Украинский суперсредневес Максим Бурсак попытается завоевать чемпионский пояс по версии WBO на территории противника Хильберто Рамиреса в Карсоне

Украинский профессиональный боксер Максим Бурсак, который выступает в категории второго среднего веса (до 76,2 кг), 22 апреля в США выйдет на ринг против чемпиона мира по версии WBO Хильберто Рамиреса. Об этом в интервью ESPN Deportes заявил сопромоутер не знающего поражений мексиканца Хесус Сапари, пишет сайт Vringe.

"Нам сказали, что Хильберто проведет поединок с Бурсаком в Калифорнии", - сказал представитель команды Рамиреса.

Как пишет источник, экс-чемпион Европы в среднем весе Бурсак (33 победы, 4 поражения, 1 ничья, 15 побед нокаутов) однажды претендовал на титул "временного" чемпиона мира WBO, но уступил по очкам французу Хассану Энжикаму.

В июне 2015 года украинец боксировал за второстепенный титул чемпиона мира IBO уже в суперсредней весовой категории и также потерпел поражение - на этот раз от австралийца Зака Данна.

Рамирес (34-0, 24 КО) завоевал титул WBO в апреле прошлого года, перебоксировав ветерана Артура Абрахама, после чего на ринг не выходил из-за проблем со здоровьем.

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