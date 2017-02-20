Футбольный рефери рассказал о коррупции и гонорарах арбитров

Для продвижения по карьере арбитру нужен куратор, утверждает анонимный собеседник: "Ему надо платить, чтобы он передавал и туда наверх в том числе"

В среднем арбитр Украинской футбольной Премьер-лиги получает за одну игру 12 тысяч гривень гонорара, однако пробиться на такой уровень непросто по причине коррупции в этой среде. Такой информацией с изданием Sport Arena поделился анонимный рефери, согласившийся рассказать о схемах в украинском арбитраже.

"Арбитр в поле в ДЮФЛУ может получить примерно 200 гривен за две игры, плюс проезд. За судейство турниров аматоров - тоже около 300 грн плюс проезд. Вторая лига - 1500 грн, Первая - 3500 грн. U-19 - 2500 грн, U-21 - чуть больше. Все эти лиги ты судишь, а потом входишь в УПЛ - сначала четвертым, получишь порядка 4500 грн, затем (это вершина карьеры) судишь в поле - 12 тысяч гривень... Наблюдатель арбитража или директор матча во Второй лиге получают по 1500 грн. То есть как арбитр. На остальных уровнях плюс-минус так же", - рассказал на правах анонимности арбитр.

По данным источника, арбитр получает "в лучшем случае" два-три матча в месяц.

"Во Второй лиге, к примеру, 25 арбитров... Каждый заход в когорту профи - 2 тысячи долларов. Вот все, кто способен заплатить - получают свое место. Потом из Второй в Первую тоже надо платить примерно 2 тысячи у.е. Подняться в УПЛ уже дороже - называются суммы 5 тысяч долларов", - рассказал он о расценках.

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По его словам, для того, чтобы у рефери был шанс пробиться в УПЛ, нужно при идеальных условиях семь-восемь лет. "Это если у тебя прекрасный куратор. Но, понятно, что ему надо платить за все это деньги, чтобы он передавал и туда наверх в том числе", - отметил он.

Куратор - это чаще всего бывший футбольный судья высокого класса, имеющий хорошую репутацию и связи в этой среде.

"Ты начинаешь карьеру с областной федерации, тебя берет куратор и ведет всю твою карьеру. От его уровня зависит твое будущее. Это как продюсер в шоу-бизнесе. От его уровня зависит все... И хоть ты работаешь не на лучшем уровне, имеешь взыскания и двойки - это не гарантирует тебе как вылета, так и так называемого повышения в классе", - сказал собеседник издания.

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Анонимный рефери утверждает, что в УПЛ никто из арбитров не совмещает стороннюю работу с арбитражем, "мало кто с работой и в Первой и Второй лигах".

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