Украинка Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Дубаи
25.02.2017 21:30
Элина Свитолина выиграла теннисный турнир в Дубаи, переиграв Каролин Возняцки с результатом 2:0
Элина Свитолина (фото - ЕРА)
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей престижного международного турнира Dubai Duty Free Tennis WTA в Дубаи. Об этом сообщает в Facebook Национальный Олимпийский комитет.
В напряженном и продолжительном финале Свитолина переиграла американку Каролин Возняцки с результатом 2:0 (6: 4, 6: 2).
Призовой фонд турнира Dubai Duty Free Championships составляет 2,674 млн долларов.
5 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира Taiwan Open.
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