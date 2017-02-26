Украинка победила на престижном турнире по шашкам во Франции

Украинская шашистка из Одесса Виктория Мотричко выиграла турнир по шашкам Cannes Open 2017, проходивший в каннском Дворце кинофестивалей во Франции

Украинская шашистка Виктория Мотричко победила на престижном международном турнире по шашкам-100 Cannes Open 2017, который проходит ежегодно в каннском Дворце кинофестивалей во Франции. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Федерацию шашек Украины.

Международный гроссмейстер Мотричко из Одессы во второй раз с начала года стала сильнейшей среди женщин. Мотричко набрала 10 очков, опередив Ольгу Федорович из Беларуси, которая набрала 9 и Наталью Шестакову из России, у которой также 9.

Мотричко выиграла три партии, четыре партии завершились вничью и в одной партии чемпионка поступилась будущему чемпиону в общем зачете Муроду Амриллаеву из РФ - в 6-м туре.

Всего в турнире участвовали 48 шашистов, Мотричко была единственным представителем Украины.

24 февраля в первой партии полуфинала мирового чемпионата по шахматам украинка Анна Музычук победила россиянку Александру Костенюк.

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