Украинка победила на престижном турнире по шашкам во Франции
Украинская шашистка Виктория Мотричко победила на престижном международном турнире по шашкам-100 Cannes Open 2017, который проходит ежегодно в каннском Дворце кинофестивалей во Франции. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Федерацию шашек Украины.
Международный гроссмейстер Мотричко из Одессы во второй раз с начала года стала сильнейшей среди женщин. Мотричко набрала 10 очков, опередив Ольгу Федорович из Беларуси, которая набрала 9 и Наталью Шестакову из России, у которой также 9.
Мотричко выиграла три партии, четыре партии завершились вничью и в одной партии чемпионка поступилась будущему чемпиону в общем зачете Муроду Амриллаеву из РФ - в 6-м туре.
Всего в турнире участвовали 48 шашистов, Мотричко была единственным представителем Украины.
24 февраля в первой партии полуфинала мирового чемпионата по шахматам украинка Анна Музычук победила россиянку Александру Костенюк.
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