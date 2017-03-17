Лига Европы: определились все участники четвертьфиналов
17.03.2017 01:32
В четвертьфинале сыграют восемь футбольных команд. Жеребьевка пройдет сегодня, 17 марта
Фото: uefa.com
Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы. Об этом сообщает football.ua.
В следующий раунд выходят восемь команд: Андерлехт (Бельгия), Аякс (Нидерланды), Бешикташ (Турция), Генк (Бельгия), Лион (Франция), Манчестер Юнайтед (Англия), Сельта (Испания), Шальке (Германия).
Жеребьевка состоится в пятницу, 17 марта, в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
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