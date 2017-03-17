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Лига Европы: определились все участники четвертьфиналов

17.03.2017 01:32
В четвертьфинале сыграют восемь футбольных команд. Жеребьевка пройдет сегодня, 17 марта
Лига Европы: определились все участники четвертьфиналов
Фото: uefa.com

Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы. Об этом сообщает football.ua.

В следующий раунд выходят восемь команд: Андерлехт (Бельгия), Аякс (Нидерланды), Бешикташ (Турция), Генк (Бельгия), Лион (Франция), Манчестер Юнайтед (Англия), Сельта (Испания), Шальке (Германия).

Жеребьевка состоится в пятницу, 17 марта, в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. 

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