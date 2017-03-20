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Олег Верняев победил в многоборье на этапе Кубка мира

20.03.2017 02:05
Верняев подтвердил статус олимпийского чемпиона и завоевал золото на этапе Кубка в Германии
Олег Верняев победил в многоборье на этапе Кубка мира
Олег Верняев (фото - НОУ Украины/Facebook)

Украинский олимпийский чемпион победил в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Верняев завоевал золото с результатом 84,899.

Также украинец Евгений Юденков на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку выиграл бронзу в упражнениях на кольцах. 

16 августа Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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