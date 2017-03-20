Олег Верняев победил в многоборье на этапе Кубка мира

Верняев подтвердил статус олимпийского чемпиона и завоевал золото на этапе Кубка в Германии

Украинский олимпийский чемпион победил в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.



Верняев завоевал золото с результатом 84,899.

Также украинец Евгений Юденков на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку выиграл бронзу в упражнениях на кольцах.

16 августа Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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