Олег Верняев победил в многоборье на этапе Кубка мира
20.03.2017 02:05
Верняев подтвердил статус олимпийского чемпиона и завоевал золото на этапе Кубка в Германии
Олег Верняев (фото - НОУ Украины/Facebook)
Украинский олимпийский чемпион победил в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Верняев завоевал золото с результатом 84,899.
Также украинец Евгений Юденков на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку выиграл бронзу в упражнениях на кольцах.
16 августа Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
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