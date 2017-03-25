Шевченко о матче Хорватия-Украина: Не все так плохо

По словам тренера сборной Украины по футболу, в группе еще ничего не потеряно, а игроки верят в успех

Несмотря на проигрыш хорватам, итоговый результат оставляет шансы для украинской сборной по футболу на выход из группы. Поединок с Хорватией показал, что у команды есть перспектива для дальнейшего роста. Такое мнение высказал главный тренер сборной Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча, передает Sportarena.

"Игра складывается из эпизодов, и многие из них складывались не в нашу пользу. Конечно, результат для нас негативный. Но, с точки зрения игры, у нас есть перспективы, не все так плохо. Тем более, в группе у нас еще ничего не потеряно. Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира", - сказал он.

Также главный тренер оценил выступление защитника Николая Матвиенко, дебютировавшего в игре с хорватами.

24 марта в отборочном цикле Чемпионата мира - 2018 по футболу в матче Хорватия-Украина, проходившем в Загребе, победу одержала хорватская сборная со счетом 1:0.

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