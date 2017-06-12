Украинцы завоевали два серебра на чемпионате по прыжкам в воду
12.06.2017 23:56
На домашнем чемпионате Европы двое пловцов заняли вторые места в первый день соревнований
Фото: НОК Украины/Facebook
Украинские спортсмены Виктория Кесар и Александр Горшковозов завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Спортсмены заняли вторые места в командных прыжках с 3 и 10 метров.
Чемпионат проходит в Киеве.
В мае украинские пловчихи завоевали все золото на этапе Мировой серии
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