Украинцы выиграли общий зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

Сборная Украины выиграла командный зачет, получив наибольшее количество очков

Сборная Украины по прыжкам в воду заняла первое место в командном первенстве на чемпионате Европы, который проходил в Киеве. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.



Украинцы завоевали рекордные десять медалей: три золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Всего они получили 244 очков и стали первыми среди всех сборных.

Первую золотую медаль чемпионата завоевал Илья Кваша в прыжках с метрового трамплина.

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