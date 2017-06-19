Украинцы выиграли общий зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду
19.06.2017 06:44
Сборная Украины выиграла командный зачет, получив наибольшее количество очков
Фото: НОК Украины/Facebook
Сборная Украины по прыжкам в воду заняла первое место в командном первенстве на чемпионате Европы, который проходил в Киеве. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Украинцы завоевали рекордные десять медалей: три золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Всего они получили 244 очков и стали первыми среди всех сборных.
Первую золотую медаль чемпионата завоевал Илья Кваша в прыжках с метрового трамплина.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.06.17
16:01
-
17.06.17
15:24
-
17.06.17
14:34
-
17.06.17
12:41
-
17.06.17
11:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 30898
- 29610
- 21666
- 18930
- 16516
Новости партнеров