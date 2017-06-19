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Украинцы выиграли общий зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

19.06.2017 06:44
Сборная Украины выиграла командный зачет, получив наибольшее количество очков
Украинцы выиграли общий зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду
Фото: НОК Украины/Facebook

Сборная Украины по прыжкам в воду заняла первое место в командном первенстве на чемпионате Европы, который проходил в Киеве. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Украинцы завоевали рекордные десять медалей: три золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Всего они получили 244 очков и стали первыми среди всех сборных. 

Первую золотую медаль чемпионата завоевал Илья Кваша в прыжках с метрового трамплина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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