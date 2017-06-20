В России будут ставить на учет иностранцев во время ЧМ-2018

Гостям страны нужно будет зарегистрироваться в течении суток с момента прибытия в РФ. Процедура аналогична и для приезда на Кубок конфедераций.

Россия ввела обязательную норму о регистрации всех иностранцев, прибывающих на территорию Российской Федерации на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года. Об этом сообщила консульская служба МИД.

Иностранцы, прибывшие в города Казань, Москва, Санкт-Петербург и Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 во время проведения Кубка конфедераций, в течение 24 часов с момента прибытия должны стать на учет в соответствующих территориальных органах МВД РФ.

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Во время проведения ЧМ-2018 граждане других стран, которые планируют поездки с 25 мая по 25 июля 2018 в города Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск, также должны зарегистрироваться в течение суток по аналогичной процедуре.

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В Волгограде утром 14 июня на стадионе, недостроенном к чемпионату мира по футболу, произошел пожар.

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