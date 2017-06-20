Португальского тренера обвинили в неуплате €3,3 млн налогов

Прокуратура Испании выдвинула португальском тренеру обвинения в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов

По данным прокуратуры Испании, известному португальском футбольному тренеру Жозе Моуринью предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 миллиона евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о двух случаях неуплаты налогов: в 2011 и 2012 годах.

В период между 2010 и 2013 годами Моуринью имел контракт с мадридским Реалом.

13 июня сообщалось, что прокуратура Испании выдвинула обвинения нападающему мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро с 2011 по 2014 года .

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