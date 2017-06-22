Сергей Ребров подписал контракт с клубом Саудовской Аравии

Ребров подписал с футбольным клубом Аль-Ахли контракт на два года

Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров стал главным тренером футбольной команды Аль-Ахли в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.



Ребров подписал контракт на два года.



Сумма контракта не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что Ребров должен подписать контракт с клубом на один сезон на общую сумму €2,5 млн.



На посту главного тренера Аль-Ахли Ребров сменит швейцарца Кристиана Гросса.

Аль-Ахли занял второе место в национальной премьер-лиге 2016/2017, а также прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, где в сентябре 2017-го сразится с иранским Персеполисом.

31 мая 2017 года Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо, с которым он работал три года. Тогда же экс-футболист заявил, что у него есть предложения от нескольких команд, но переговоры он пока ни с кем не вел.

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