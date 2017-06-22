USD:  25.84  26.08   EUR:  28.67  29.23  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Сергей Ребров подписал контракт с клубом Саудовской Аравии

22.06.2017 04:26
Ребров подписал с футбольным клубом Аль-Ахли контракт на два года
Сергей Ребров подписал контракт с клубом Саудовской Аравии
Сергей Ребров (фото - AlAhli Saudi Club/Twitter)

Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров стал главным тренером футбольной команды Аль-Ахли в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Ребров подписал контракт на два года. 

Сумма контракта не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что Ребров должен подписать контракт с клубом на один сезон на общую сумму €2,5 млн. 

На посту главного тренера Аль-Ахли Ребров сменит швейцарца Кристиана Гросса. 

Аль-Ахли занял второе место в национальной премьер-лиге 2016/2017, а также прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, где в сентябре 2017-го сразится с иранским Персеполисом.

31 мая 2017 года Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо, с которым он работал три года. Тогда же экс-футболист заявил, что у него есть предложения от нескольких команд, но переговоры он пока ни с кем не вел. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 