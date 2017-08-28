Лидер Динамо Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд

Сумма трансфера, по информации немецких СМИ, составила 25 млн евро

Нападающий киевского футбольного клуба Динамо Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в клубе немецкой Бундеслиги Боруссия Дортмунд. Об этом сообщает пресс-служба ФК Динамо.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 25 миллионов евро. На сайте Боруссии сказано, что Ярмоленко подписал с немецким клубом контракт, действующий до 30 июня 2021 года.

За девять лет игры в составе ФК Динамо Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины и дважды обладателем Суперкубка Украины, регулярно вызывался в национальную сборную.



27 августа 2017 года футбольный клуб "Динамо" (Киев) не приехал на матч 7-го тура УПЛ против "Мариуполя".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.