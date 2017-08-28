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Лидер Динамо Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд

28.08.2017 16:01
Сумма трансфера, по информации немецких СМИ, составила 25 млн евро
Лидер Динамо Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд
Андрей Ярмоленко и спортивный директор Борусcии Михаэль Цорк (фото - www.bvb.de)

Нападающий киевского футбольного клуба Динамо Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в клубе немецкой Бундеслиги Боруссия Дортмунд. Об этом сообщает пресс-служба ФК Динамо.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 25 миллионов евро. На сайте Боруссии сказано, что Ярмоленко подписал с немецким клубом контракт, действующий до 30 июня 2021 года.

За девять лет игры в составе ФК Динамо Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины и дважды обладателем Суперкубка Украины, регулярно вызывался в национальную сборную.

27 августа 2017 года футбольный клуб "Динамо" (Киев) не приехал на матч 7-го тура УПЛ против "Мариуполя".

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