В Европе расследуют применение допинга спортсменками из России

EHF сообщила о положительных допинг-тестах российских гандболисткок Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудино

Европейская гандбольная федерация EHF ведет расследование в отношении трех гандболисток юниорской сборной РФ и Федерации гандбола России. В среду, 13 сентября, EHF сообщила о положительных допинг-тестах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, проведенных во время последнего юниорского чемпионата Европы, передает Deutsche Welle.

Во взятых у спортсменок пробах обнаружено запрещенное вещество мельдоний, указала далее организация. EHF временно отстранила всех трех девушек от участия в соревнованиях и потребовала объяснений.

Российские юниорки на ЧЕ в июле и августе в Словении завоевали серебро. Команде грозит аннулирование результатов и лишение медалей.

С 1 января 2016 года мельдоний находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российские спортсмены неоднократно уличались в приеме мельдония. В начале 2016 года одной из первых из-за приема этого препарата была дисквалифицирована знаменитая теннисистка Мария Шарапова. В апреле 2017 года она вернулась в большой спорт.

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По данным доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта были уличены в манипуляциях с проваленными допинг-пробами накануне Сочи-2014.

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