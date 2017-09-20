Коноплянка впервые за сезон не вошел в стартовый состав Шальке

Матч против Баварии он начнет на скамье запасных. Ранее Коноплянка критично высказался в адрес тренера, назвав его "трусом"

Полузащитник сборной Украины и немецкого футбольного клуба Шальке Евгений Коноплянка остался на скамье запасных своего клуба на матч пятого тура чемпионата Германии против Баварии. Об этом сообщает iSport.ua.

Сообщается, что это первое непопадание в основной состав для футболиста в этом сезоне. До этого он выходил в стартовом составе своего ФК в четырех матчах чемпионата, а также в одном матче Кубка Германии. В чемпионате он забил один гол и два в Кубке Германии.

Также сказано, что Шальке и Бавария находятся на соседних местах в турнирной таблице, имея в активе по девять очков.

Ранее сообщалось, что Коноплянке, критично высказавшему о тренере немецкого клуба "Шальке 04", за который он играет, грозит штраф. В интервью украинским СМИ он назвал тренера клуба "трусом" и высказал мнение, что с таким тренером команда вылетит из второй Бендеслиги. Критиан Гайдель, в свою очередь, заявил, что делать подобные заявлении о тренере нельзя и Коноплянку за это ждут санкции. Однако о размере штрафа представитель футбольного клуба не сообщил.



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