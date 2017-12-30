Ломаченко стал лучшим боксером года по версии издания The Ring

За год украинский боксер провел три боя. В целом на счету Ломаченко 10 побед, из них 8 досрочных, и 1 поражение

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2017 года по версии американского журнала The Ring.

Отмечается, что за всю историю премии (за 89 лет) Ломаченко первый, кому удалось ее получить с таким небольшим количеством боев за плечами. На счету украинца 10 побед, из них 8 досрочных, и 1 поражение.

В 2013 году украинский боксер только после одного боя против Хосе Рамиреса был выбран в качестве "Перспективы года", напоминают в статье The Ring. Уже через восемь месяцев он выиграл свой первый титул чемпиона мира. В этом году Ломаченко провел наибольшее во сравнению с другими чемпионами количество боев - на ринг украинский боксер вышел трижды.

Кроме того, Ломаченко стал лучшим боксером мира по версии американского телеканала HBO.

15 декабря Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии ESPN.

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