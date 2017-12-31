Рейтинг лучших шахматистов ФИДЕ: две украинки в женском топ-10

Анна и Мария Музычук занимают 3 и 7 места соответственно в первой десятке среди женщин

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) к Новому году обнародовала рейтинг лучших шахматистов, где две украинки - Анна Музычук (коэффициент 2571) и ее младшая сестра экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540) входят в топ-10 среди женщин.

Женский рейтинг возглавляет чемпионка мира китаянка Хоу Ифань (2680). Следом за ней ее соотечественница Цзю Вэньцзюнь (2571).



В топ-100 шахматисток мира, кроме украинок Музычук, вошли еще шестеро представительниц Украины: 36. Наталья Жукова (2438), 41. Анна Ушенина (2423), 57. Инна Гапоненко (2410), 86. Юлия Осьмак (2375), 96. Татьяна Василевич (2360), 100. Наталья Букса (2357).



В мужском рейтинге лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834).



В мировую сотню входят семь шахматистов Украины: 27. Василий Иванчук (2726), 38. Павел Эльянов (2710), 47. Юрий Криворучко (2694), 48. Руслан Пономарев (2694), 53. Юрий Кузубов (2691), 66. Мартын Кравцив (2679), 86. Александр Моисеенко (2660).



Ранее сообщалось, что украинская шахматистка Анна Музычук пропустила чемпионат мира по быстрым шахматам, который проходил в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря, из-за нарушения прав женщин в этой стране.



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