Умер известный украинский спортивный журналист Ефим Шарпанский
04.01.2018 07:30
Спортивный журналист Ефим Шарпанский вел репортажи с девяти Олимпиад в разные годы
Ефим Шарпанский (фото - facebook.com/Ukrainianradioua)
Вчера, 3 января, умер знаменитый украинский спортивный журналист, комментатор Украинского радио Ефим Шарпанский. Об этом сообщает у себя в Facebook UA:Українське радіо.
"На его счету - комментирование девяти Олимпиад, десятков чемпионатов Европы и мира. Еще летом Ефим Шарпанский был гостем нашего эфира - программы "Династии" с Галина Бабий на радио Промінь", - отмечается в сообщении.
Шарпанский одним первых из украинских журналистов вышел в прямой эфир и узнал впечатления киевлян в 1961 году, когда первый человек совершил полет в космос.
Умер Шарпанский на 78 году жизни.
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