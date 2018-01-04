Умер известный украинский спортивный журналист Ефим Шарпанский

Спортивный журналист Ефим Шарпанский вел репортажи с девяти Олимпиад в разные годы

Вчера, 3 января, умер знаменитый украинский спортивный журналист, комментатор Украинского радио Ефим Шарпанский. Об этом сообщает у себя в Facebook UA:Українське радіо.

"На его счету - комментирование девяти Олимпиад, десятков чемпионатов Европы и мира. Еще летом Ефим Шарпанский был гостем нашего эфира - программы "Династии" с Галина Бабий на радио Промінь", - отмечается в сообщении.

Шарпанский одним первых из украинских журналистов вышел в прямой эфир и узнал впечатления киевлян в 1961 году, когда первый человек совершил полет в космос.

Умер Шарпанский на 78 году жизни.

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