Северная и Южная Корея откроют Олимпиаду-2018 под одним флагом
Северная и Южная Корея откроют зимнюю Олимпиаду-2018 под одним флагом Пхенчхане. Об этом сообщает Би-би-си.
Две страны также договорились о совместной женской сборную по хоккею с шайбой в результате проведенных переговоров.
Зимние игры будут проходить с 9 по 27 февраля в Южной Корее.
"Тренер сборной Южной Кореи, а также консервативные газеты выразили озабоченность перспективой объединения хоккейных команд", - говорится в сообщении.
Он считает, что это может негативно повлиять на шансы Южной Кореи в победе. В Японии раскритиковали информацию об объединении команд.
Специальная комиссия Международного олимпийского комитета по атлетам из России может рассмотреть вопрос об использовании россиянами символики СССР на Играх-2018 в Пхенчхане.
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