Украинская теннисистка Свитолина стала третьей ракеткой мира

Элина Свитолина повторила свой личный рекорд в рейтинге WTA

Украинка Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает сайт организации.

В активе первой ракетки Украины сейчас 6085 очков.

"Элина Свитолина повторила свой личный рекорд в рейтинге WTA. После Australian Open, где украинка дошла до 1/4 финала, уроженка Одессы обошла Гарбинье Мугурусу и поднялась на третью строчку. Эту же позицию Свитолина занимала с 11 сентября по 1 октября 2017 года, установив тогда и национальный рекорд", - отмечается в сообщении Xsport.ua.

На первом месте рейтинга находится Каролин Возняцки из Дании, у нее 7965 очков, на втором - румынка Симона Халеп (7715 очков).

"Заметный прорыв в рейтинге после Australian Open совершила главная сенсация первой недели турнира Марта Костюк. 15-летняя киевлянка сначала успешно прошла квалификацию, а затем выиграла два матча в основной сетке", - отмечается в сообщении.

8 января 2018 года сообщалось, что Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

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