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Олимпиада-2018: все результаты и новости. Хроника Олимпийских игр

12.02.2018 15:20

9 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане прошла церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр. Однако, как это часто бывает на Играх, состязания в некоторых видах спорта начались еще вчера - за день до открытия.

Талисманы этих Игр - тигренок Сухоран (Олимпиада) и медвежонок Пандаби (Паралимпиада).

За 102 комплекта медалей состязаются более 2,5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. 6 стран впервые примут участие в зимних Играх: Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Негативная "изюминка" этих Игр - де-юре отстранение от участия сборной России - из-за допинг-скандала. Де-факто некоторые российские спортсмены участвуют в соревнованиях на индивидуальной основе или под нейтральным флагом.

В составе сборной Украины на Играх выступят 33 спортсмена. Главным образом надежды на медали у нас связывают с биатлонной командой. За каждое добытое в Пхёнчхане золото атлеты Украины получат по $125 тысяч, за серебро - $80 тысяч, за бронзу - $55 тысяч.

Подробное расписание выступлений украинцев можно скачать в формате PDF здесь.

LIGA.net отслеживает главные события Олимпиады, и будет пополнять хронику результатами, интересными моментами и яркими фотографиями.

12 ФЕВРАЛЯ

15:15. 29-летний биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования - это третье олимпийское "золото" в его карьере. Вдобавок к трем золотым, у француза еще и два серебра.

Вторым к финишу пришел швед Себастьян Самуэльссон, а бронзовую награду взял немец Бенедикт Долль.

Украинец Дмитрий Пидручный пришел к финишу 34-м, Артем Прима - 38-м, Сергей Семенов - 49-м.

1. Мартен Фуркад (Франция) (1+0+0+0) 32:51.7
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) (0+0+1+0) +12.0
3. Бенедикт Долль (ФРГ) (0+1+0+0) +15.1
...
34. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+0+2+1) +4:01.5
38. Артем Прима (Украина) (1+1+2+2) +4:24.6
49. Сергей Семенов (Украина) (1+0+2+2) +5:32.0

13:35. В Пхёнчхане сегодня очень холодно и ветрено, хотя с утра погода была спокойной:

13:27. 10-километровую гонку преследования в женском биатлоне, несмотря на промах в позиции лежа, выиграла 24-летняя немка Лаура Дальмайер - это ее второе "золото" Пхёнчхана: позавчера она была лучшей в спринте. Второй пришла к финишу словачка Анастасия Кузьмина - аж с четырьмя промахами, третьей - француженка Анаис Бескон (один промах).

Лучшая из украинок Вита Семеренко пришла 18-й, Анастасия Меркушина - 46-й, а Валентина Семеренко пропустила пасьют.

1. Лаура Дальмайер (ФРГ) 30:35.3 (1)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) +29.4   (4)
3. Анаис Бескон (Франция) +29.6   (1)
...
18. Вита Семеренко (Украина) +2:19.1 (4)
46. Анастасия Меркушина (Укр) +4:55.1 (5)

12:35. Символам тоже кушать нужно:

12:33. Мужской спринт в биатлоне выиграл 30-летний немец Арнд Пайффер, без промахов пройдя все 10 км. Также не "мазал" чех Михал Крчмарж, которых пришел вторым, а замкнул троицу итальянец Доминик Виндиш с одной осечкой.

Среди украинцев лучший результат у Дмитрия Пидручного (21-й), который не промахивался на рубежах, но не рассчитал силы в гонке. Артем Прима с двумя промахами пришел 40-м, Сергей Семенов с одним - 46-м, а Владимир Семаков (3 промаха) не попал в пасьют.

1. Арнд Пайффер (ФРГ) 23:38.8 (0)
2. Михал Крчмарж (Чехия) +4.4  (0)
3. Доминик Виндиш (Италия) +7.7  (1)
...
21. Дмитрий Пидручный (Украина) +48.7 (0)
40. Артем Прима (Украина) +1:36.1 (2)
46. Сергей Семенов (Украина) +1:46.1 (1)
78. Владимир Семаков (Украина) +2:52.9 (3)

11:30. Пользователь igor_tonkoshkurov показывает местный колорит:

11:18. Титулованная американская сноубордистка Хлоя Ким летит в финал:

..это делается примерно так:

Публикация от @zzeun_t


Пока спортсмены отдыхают, на части трасс развлекаются зрители:

Публикация от @zzeun_t


09:24. Сноубордистка в слопустайле Джейми Андерсон взяла золото:

1. Джейми Андерсон (США) - 83,00
2. Лори Блойн (Канада) - 76,33
3. Энни Рукаярви (Финляндия) - 75,38

08:45. В командном турнире фигуристов победила сборная Канады: спортивная Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, танцевальный дуэт Тесса Вирчу и Скотт Моир (стали двукратными чемпионами ОИ, ранее в 2010-м), а также одиночки Габриэль Дэйлман, Кэйтлин Осмонд и Патрик Чан.

Серебро - у "Олимпийских атлетов РФ", бронза - у американцев.

Пара из США (фото - instagram.com/alexa_knierim):

08:20. В четвертый день ОИ-2018 украинцы выступят в женском биатлоне (пасьют) - Вита Семеренко стартует 14-й, Валентина Семеренко - 46-й, Анастасия Меркушина - 55-й, старт - 12:10 дня по Киеву, а также в мужском (пасьют) - Дмитрий Пидручный стартует 21-м, Артем Прима - 40-м, Сергей Семенов - 46-м, старт - 14:00.

Кроме того, в санном спорте (одноместные сани, 1-2-й заезды) выступят Елена Стецькив и Елена Шхумова. Старт - в 12:50.

05:00. Принято решение перенести на четверг соревнования по гигантскому слалому среди женщин - в Пхенчхане очень сильный ветер.  Ранее уже перенесли соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин, а также мужские соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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