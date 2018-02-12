Олимпиада-2018: все результаты и новости. Хроника Олимпийских игр

9 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане прошла церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр. Однако, как это часто бывает на Играх, состязания в некоторых видах спорта начались еще вчера - за день до открытия.

Талисманы этих Игр - тигренок Сухоран (Олимпиада) и медвежонок Пандаби (Паралимпиада).

За 102 комплекта медалей состязаются более 2,5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. 6 стран впервые примут участие в зимних Играх: Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Негативная "изюминка" этих Игр - де-юре отстранение от участия сборной России - из-за допинг-скандала. Де-факто некоторые российские спортсмены участвуют в соревнованиях на индивидуальной основе или под нейтральным флагом.

В составе сборной Украины на Играх выступят 33 спортсмена. Главным образом надежды на медали у нас связывают с биатлонной командой. За каждое добытое в Пхёнчхане золото атлеты Украины получат по $125 тысяч, за серебро - $80 тысяч, за бронзу - $55 тысяч.

Подробное расписание выступлений украинцев можно скачать в формате PDF здесь .

LIGA.net отслеживает главные события Олимпиады, и будет пополнять хронику результатами, интересными моментами и яркими фотографиями.