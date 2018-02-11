Олимпиада-2018: Пидручный первым из украинцев стартует в биатлоне
11.02.2018 11:04
Первым из украинцев на дистанцию сегодня уйдет Дмитрий Пидручный, который получил 11-й стартовый номер
Дмитрий Пидручный (фото - biathlon.com.ua)
На XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане сегодня, 11 февраля, биатлонисты разыграют комплект медалей в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами. Об этом сообщает Укринформ.
Первым из украинцев на дистанцию уйдет Дмитрий Пидручный, который получил 11-й стартовый номер.
Артем Прима начнет гонку 35-м, Сергей Семенов - 65-м, Владимир Семаков - 78-м.
Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад стартует 54-м. Всего в списке 87 биатлонистов.
Спринтерская гонка начнется в 13:15 по киевскому времени.
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