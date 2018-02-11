Олимпиада-2018: Пидручный первым из украинцев стартует в биатлоне

Первым из украинцев на дистанцию сегодня уйдет Дмитрий Пидручный, который получил 11-й стартовый номер

На XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане сегодня, 11 февраля, биатлонисты разыграют комплект медалей в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами. Об этом сообщает Укринформ.

Первым из украинцев на дистанцию уйдет Дмитрий Пидручный, который получил 11-й стартовый номер.

Артем Прима начнет гонку 35-м, Сергей Семенов - 65-м, Владимир Семаков - 78-м.

Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад стартует 54-м. Всего в списке 87 биатлонистов.

Спринтерская гонка начнется в 13:15 по киевскому времени.

Читайте также: Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане: хроника

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.