Голландский конькобежец стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Конькобежец Свен Крамер выиграл забег на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2018

Голландский конькобежец Свен Крамер выиграл забег на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Таким образом, Крамер стал четырехкратным олимпийским чемпионом, сообщает сайт соревнований.



Спортсмен показал время 6 минут 9,76 секунды.



Второе место занял канадец Тед-Ян Блумен (6.11,616), третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен (6.11,618).



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