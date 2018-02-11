Голландский конькобежец стал четырехкратным олимпийским чемпионом
11.02.2018 12:45
Конькобежец Свен Крамер выиграл забег на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2018
Свен Крамер (фото - Facebook Олимпиадв-2018)
Голландский конькобежец Свен Крамер выиграл забег на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Таким образом, Крамер стал четырехкратным олимпийским чемпионом, сообщает сайт соревнований.
Спортсмен показал время 6 минут 9,76 секунды.
Второе место занял канадец Тед-Ян Блумен (6.11,616), третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен (6.11,618).
Читайте также: Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане: хроника
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:09
-
вчера
11:44
-
вчера
10:57
-
09.02.18
17:30
-
09.02.18
18:01
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 74295
- 35672
- 33454
- 29979
- 28054
Спецпроекты
Новости партнеров