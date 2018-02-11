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Голландский конькобежец стал четырехкратным олимпийским чемпионом

11.02.2018 12:45
Конькобежец Свен Крамер выиграл забег на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2018
Голландский конькобежец стал четырехкратным олимпийским чемпионом
Свен Крамер (фото - Facebook Олимпиадв-2018)

Голландский конькобежец Свен Крамер выиграл забег на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Таким образом, Крамер стал четырехкратным олимпийским чемпионом, сообщает сайт соревнований.

Спортсмен показал время 6 минут 9,76 секунды.

Второе место занял канадец Тед-Ян Блумен (6.11,616), третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен (6.11,618).

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