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Украинец завоевал на Олимпиаде золото по лыжной акробатике

18.02.2018 14:30
Спортсмен завоевал первую медаль для украинской сборной на Зимних Олимпийских играх 2018 года
Украинец завоевал на Олимпиаде золото по лыжной акробатике
Александр Абраменко (фото - twitter.com/olympicchannel)

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 по лыжному фристайлу.

Он набрал 128,51 балл и стал чемпионом.

На втором месте - спортсмен из Китая Цзю Цзоньянь с результатом 128,05 балла, а бронзу получил россиянин Илья Буров cс результатом в 122,17 баллов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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