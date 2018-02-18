Украинец завоевал на Олимпиаде золото по лыжной акробатике
18.02.2018 14:30
Спортсмен завоевал первую медаль для украинской сборной на Зимних Олимпийских играх 2018 года
Александр Абраменко (фото - twitter.com/olympicchannel)
Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 по лыжному фристайлу.
Он набрал 128,51 балл и стал чемпионом.
На втором месте - спортсмен из Китая Цзю Цзоньянь с результатом 128,05 балла, а бронзу получил россиянин Илья Буров cс результатом в 122,17 баллов.
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