Украинец завоевал на Олимпиаде золото по лыжной акробатике

Спортсмен завоевал первую медаль для украинской сборной на Зимних Олимпийских играх 2018 года

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 по лыжному фристайлу.

Он набрал 128,51 балл и стал чемпионом.

На втором месте - спортсмен из Китая Цзю Цзоньянь с результатом 128,05 балла, а бронзу получил россиянин Илья Буров cс результатом в 122,17 баллов.

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