Олимпийский чемпион по фристайлу получит $125 тысяч

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 по лыжному фристайлу, набрав 128,51 баллов

Александру Абраменко, который завоевал первую медаль для Украины по фристайлу, выплатят государственное вознаграждение в сумме $125 тысяч. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Twitter.

"По моему поручению издан приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственного вознаграждения в $125 тысяч по курсу НБУ. Средства будут оперативно выплачены спортсмену на карточку", - отметил Жданов.

18 февраля 2018 года Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 по лыжному фристайлу. Он набрал 128,51 баллов.

Читайте также: Как Украина завоевала первое золото во фристайле: фото, видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.