Олимпийский чемпион по фристайлу получит $125 тысяч
Александру Абраменко, который завоевал первую медаль для Украины по фристайлу, выплатят государственное вознаграждение в сумме $125 тысяч. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Twitter.
"По моему поручению издан приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственного вознаграждения в $125 тысяч по курсу НБУ. Средства будут оперативно выплачены спортсмену на карточку", - отметил Жданов.
18 февраля 2018 года Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 по лыжному фристайлу. Он набрал 128,51 баллов.
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