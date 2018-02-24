Абраменко понесет флаг Украины на церемонии закрытия ОИ-2018
Знаменосцем украинской сборной на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане будет чемпион этих Игр, фристайлист Александр Абраменко. Об этом сам спортсмен сообщил в интервью изданию Спорт-Экспресс в Украине.
"Мне действительно предложили быть знаменосцем, и я с огромным удовольствием согласился", - сказал Абраменко.
Церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане состоится в воскресенье, 25 февраля, начало - в 13:00 по киевскому времени.
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Флаг Украины на церемонии открытия ОИ-2018 9 февраля несла биатлонистка, чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи Елена Пидгрушная, которая, однако, на нынешних Играх не участвовала ни в одном состязании.
18 февраля 2018 года Абраменко в соревнованиях по лыжной акробатике набрал 128,51 баллов и завоевал золотую медаль - первую олимпийскую награду в своей карьере и пока единственную медаль для Украины на этих Играх.
За "золото" спортсмену выплатят государственное вознаграждение в размере $125 тысяч.
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