Абраменко понесет флаг Украины на церемонии закрытия ОИ-2018

Церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане состоится 25 февраля, начало - в 13:00 по киевскому времени

Знаменосцем украинской сборной на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане будет чемпион этих Игр, фристайлист Александр Абраменко. Об этом сам спортсмен сообщил в интервью изданию Спорт-Экспресс в Украине.

"Мне действительно предложили быть знаменосцем, и я с огромным удовольствием согласился", - сказал Абраменко.

Церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане состоится в воскресенье, 25 февраля, начало - в 13:00 по киевскому времени.

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Флаг Украины на церемонии открытия ОИ-2018 9 февраля несла биатлонистка, чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи Елена Пидгрушная, которая, однако, на нынешних Играх не участвовала ни в одном состязании.

18 февраля 2018 года Абраменко в соревнованиях по лыжной акробатике набрал 128,51 баллов и завоевал золотую медаль - первую олимпийскую награду в своей карьере и пока единственную медаль для Украины на этих Играх.

За "золото" спортсмену выплатят государственное вознаграждение в размере $125 тысяч.

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