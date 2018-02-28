РФ могут лишить права проводить международные турниры из-за WADA

Если после 1 апреля любая международная федерация примет заявку России на проведение спортивных соревнований, она нарушит антидопинговый кодекс WADA

С 1 апреля 2018 года Россия может потерять возможность бороться за проведение международных спортивных турниров. Об этом российскому пропагандистскому ресурсу Gazeta.ru заявила сегодня, 28 февраля, пресс-атташе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мэгги Дюранд.

По словам чиновницы организации, штаб-квартира которой находится в канадском Монреале, международные спортивные федерации обязали принимать заявки на проведение турниров только от стран, где власти "ратифицировали, приняли, одобрили или присоединились к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО", и где олимпийский нацкомитет с местной антидопинговой структурой соответствуют кодексу WADA.

Эти правки в кодекс WADA приняты еще осенью 2017 года, однако вступят в силу только 1 апреля.

Отвечая на вопрос представителя российского ресурса о том, что будет, если после этой даты какая-либо международная федерация все же примет заявку Москвы, Дюранд заявила, что такая федерация "напрямую нарушит правила WADA".

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Ранее WADA получило электронный файл с базой данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 года по август 2015-го. Там подтверждаются выводы независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, которая уличила более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта в манипуляциях с проваленными допинг-пробами накануне Сочи-2014.

Во Всемирном антидопинговом агентстве недавно напомнили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует кодексу WADA.

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