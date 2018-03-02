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"Динамо" и "Шахтер" узнали полуфинальных соперников в Кубке

02.03.2018 15:28
Главные футбольные команды страны точно не сыграют между собой до решающего поединка
"Динамо" и "Шахтер" узнали полуфинальных соперников в Кубке
Фото: ua-football.com

В Днепре состоялась "слепая" жеребьевка полуфинальной стадии футбольного Кубка Украины. Какая команда попадет в финал 27-го розыгрыша, выяснят на поле "Днепр-1" и киевское "Динамо", а также донецкий "Шахтер" с "Мариуполем".

Матчи должны состояться 18 апреля, а финал пройдет 9 мая на Днепр-Арене.


СК "Днепр-1" (Днепр) - vs - "Динамо" (Киев) - игра в Днепре
"Шахтер" (Донецк) - vs - "Мариуполь" (Мариуполь) - игра в Харькове

Церемонию жеребьевки провели глава комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич и техдиректор национальной ассоциации Олег Протасов.

Таблица: terrikon.com

"Днепр-1" - сенсация розыгрыша: впервые команда из второй лиги может попасть сразиться за этот трофей.

"Шахтер" 11 раз в 17 матчах выигрывал национальный Кубок, "Динамо" - такое же количество раз, но за 15-ть финалов.

Сейчас обладателем Кубка является "Шахтер".

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