В Италии умер известный 31-летний футболист
В Италии умер 31-летний футболист клуба Фиорентина и национальной сборной Давиде Астори. Об этом сообщает Twitter клуба.
Причиной смерти стала "внезапная болезнь". По информации издания Udine Today, футболист умер во сне.
Он находился в номере отеля, где игроки клуба разместились перед матчем с клубом Удинезе.
После информации о смерти футболист этот и другие ближайшие матчи серии чемпионата Италии по футболу отменили.
За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один гол. В 2013 году на Кубке конфедераций он в составе национальной команды Италии занял третье место. В Фиорентине Астори был капитаном.
Он родился 7 января 1987 года.
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