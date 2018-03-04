В Италии умер известный 31-летний футболист

Футболисту Давиде Астори был 31 год, он скончался во сне

В Италии умер 31-летний футболист клуба Фиорентина и национальной сборной Давиде Астори. Об этом сообщает Twitter клуба.

Причиной смерти стала "внезапная болезнь". По информации издания Udine Today, футболист умер во сне.

Он находился в номере отеля, где игроки клуба разместились перед матчем с клубом Удинезе.

После информации о смерти футболист этот и другие ближайшие матчи серии чемпионата Италии по футболу отменили.

За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один гол. В 2013 году на Кубке конфедераций он в составе национальной команды Италии занял третье место. В Фиорентине Астори был капитаном.

Он родился 7 января 1987 года.

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