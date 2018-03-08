В Паралимпийской деревне подняли флаг Украины: видео

Во время официальной церемонии под национальный гиме был поднят флаг Украины

В Паралимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц.

В том числе, под национальный гимн был поднят флаг Украины.

Паралимпиада-2018 стартует завтра, 9 марта. Как сообщалось ранее, от Украины в играх будут принимать участие 33 спортсмена.

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