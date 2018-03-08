В Паралимпийской деревне подняли флаг Украины: видео
08.03.2018 22:00
Во время официальной церемонии под национальный гиме был поднят флаг Украины
Скриншот видео
В Паралимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц.
В том числе, под национальный гимн был поднят флаг Украины.
Паралимпиада-2018 стартует завтра, 9 марта. Как сообщалось ранее, от Украины в играх будут принимать участие 33 спортсмена.
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